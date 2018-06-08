Когогин хочет вернуть традицию концертов для рабочих «КАМАЗа»

Гендиректору компании понравилась идея устраивать концерты на производстве в обеденный перерыв.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин намерен возобновить традицию шефских концертов на производствах автозавода, сообщает пресс-служба компании.

Идея пришла к руководителю во время встречи с талантливыми челнинцами-стипендиатами фонда «Новые имена». Среди них — пианистка Мария Цапкова, саксофонист Айдар Султанов, баянист Григорий Кондрашин и художница Алина Султанхаметова. Они отправятся в летний творческий лагерь фонда под Суздалем благодаря помощи Когогина. Гендиректор «КАМАЗа» из личных средств оплатил стипендиатам и сопровождающим их преподавателям все расходы, связанные с поездкой.

Во время общения с талантливыми детьми Когогин решил вновь проводить шефские концерты на производствах «КАМАЗа». Он также оценил идею преподавателей, которые предложили устраивать такие концерты в обеденный перерыв.

В апреле этого года на заводе «КАМАЗ» выступил страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Концерт проходил сцене, сооруженной из шести белых грузовиков нового модельного ряда «КАМАЗ-5490». Послушать музыкантов пришли около 2,5 тыс/ человек со всех подразделений автогиганта.