В Москве состоится международная конференция по языковому вопросу

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). 11 июня в Москве пройдет международная конференция, посвященная проблеме сохранения и применения региональных языков, сообщает пресс-служба «Штаба» татар Москвы.
На мероприятии будут обсуждаться такие проблемы, как история изучения и применения родных языков в СССР и России, сохранение языков национальных меньшинств в рамках Конституции РФ и международных законов.
Участниками круглого стола станут иностранные дипломаты, представители народов РФ, ЮНЕСКО, ООН и Совета Европы.
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