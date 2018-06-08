Академия Игоря Крутого выступит на молочном фестивале в Казани

В Горкинско-Ометьевском лесу состоится молочный фестиваль «Обнимама».

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Академия Игоря Крутого, театр танца «Шарм», кавер-группа «Федор Шукшин» и другие известные творческие коллективы Казани выступят на молочном фестивале «Обнимама» в Горкинско-Ометьевском лесу. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.



Фестиваль состоится 10 июня. Первым десяти тысячам гостей вручат стакан молока. Также в этот день в парке появится «молочная река», будут работать оригинальные фотозоны и арт-объекты, посетителей парка ждут сюрпризы, флешмобы и розыгрыши.



Королева Обнимама и актеры покажут театральное шоу «Молочное королевство». В кафе «Лес» пройдут мастер-классы по приготовлению сливочного мороженого с кусочками фруктов и десерта, а на крыше «Экоцентра» состоятся занятия бэби-йогой для мам с малышами.



Взрослые гости фестиваля смогут послушать лекции казанских врачей о правильном питании.