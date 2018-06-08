Аэропорт «Бегишево» в мае увеличил пассажиропоток на 28 процентов

На внутренних рейсах за прошедший месяц рост пассажиропотока составил 23 процента.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Аэропорт «Бегишево» в мае обслужил 64 тыс. 970 пассажиров, что на 28 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

На внутренних рейсах за прошедший месяц рост пассажиропотока составил 23 процента, всего было перевезено 51 тыс. 402 человека. Наиболее популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

Пассажиропоток на международных воздушных линиях достиг 13 тыс. 568 человек.

В мае «Бегишево» стал победителем конкурса «Лучший аэропорт года стран СНГ» с объемом перевозок до 1 млн пассажиров. Кроме того, аэропорт получил положительное заключение по проекту строительства аэровокзального комплекса международных воздушных линий от Главгосэкспертизы России.