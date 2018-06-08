Аэропорт «Бегишево» в мае увеличил пассажиропоток на 28 процентов

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Аэропорт «Бегишево» в мае обслужил 64 тыс. 970 пассажиров, что на 28 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
На внутренних рейсах за прошедший месяц рост пассажиропотока составил 23 процента, всего было перевезено 51 тыс. 402 человека. Наиболее популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.
Пассажиропоток на международных воздушных линиях достиг 13 тыс. 568 человек.
В мае «Бегишево» стал победителем конкурса «Лучший аэропорт года стран СНГ» с объемом перевозок до 1 млн пассажиров. Кроме того, аэропорт получил положительное заключение по проекту строительства аэровокзального комплекса международных воздушных линий от Главгосэкспертизы России.
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