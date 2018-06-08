Шаймиев поприветствовал нового Генконсула Казахстана в Казани

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев встретился с новым Генеральным консулом Республики Казахстан в Казани Еркином Тукумовым, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Минтимер Шаймиев поздравил Еркина Тукумова с началом его деятельности в Татарстане и пожелал ему успехов.
Между народами Казахстана и Татарстана испокон веков сложились дружеские взаимоотнощения, которые необходимо и дальше укреплять, поскольку они вносят весомый вклад в укрепление казахско-российских отношений, отметил Госсоветник РТ.
По словам Еркина Тукумова, он знает Минтимера Шаймиева со студенческих лет и Госсоветник РТ является для него «человеком-легендой».
«Мы ценим ваши добрые, дружеские отношения с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, вы стояли у истоков развития сотрудничества между нашими республиками. Встреча с вами — для меня большая честь и я надеюсь на вашу поддержку», — заявил Генеральный консул.
В рамках встречи стороны обсудили расширение контактов между республиками в сфере экономики, культуры, науки, образования и сохранения культурного наследия.
Генконсульство Казахстана в Казани открыли в 2012 году. Первым его возглавил Асхат Нускабай. С марта 2018 года к этим обязанностям приступил Еркин Тукумов.
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