Шаймиев поприветствовал нового Генконсула Казахстана в Казани

Госсоветник РТ обсудил с Еркином Тукумовым взаимодействие республик в сфере образования, науки, культуры и экономики.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев встретился с новым Генеральным консулом Республики Казахстан в Казани Еркином Тукумовым, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Минтимер Шаймиев поздравил Еркина Тукумова с началом его деятельности в Татарстане и пожелал ему успехов.

Между народами Казахстана и Татарстана испокон веков сложились дружеские взаимоотнощения, которые необходимо и дальше укреплять, поскольку они вносят весомый вклад в укрепление казахско-российских отношений, отметил Госсоветник РТ.

По словам Еркина Тукумова, он знает Минтимера Шаймиева со студенческих лет и Госсоветник РТ является для него «человеком-легендой».

«Мы ценим ваши добрые, дружеские отношения с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, вы стояли у истоков развития сотрудничества между нашими республиками. Встреча с вами — для меня большая честь и я надеюсь на вашу поддержку», — заявил Генеральный консул.

В рамках встречи стороны обсудили расширение контактов между республиками в сфере экономики, культуры, науки, образования и сохранения культурного наследия.

Генконсульство Казахстана в Казани открыли в 2012 году. Первым его возглавил Асхат Нускабай. С марта 2018 года к этим обязанностям приступил Еркин Тукумов.