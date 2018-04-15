Дочь покойного Дмитрия Хворостовского впервые стала мамой

Имя своего первенца Мария не раскрыла.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). 36-летняя приемная дочь певца Дмитрия Хворостовского, скончавшегося от рака мозга в прошлом году, Мария Хворостовская впервые стала мамой. Радостной новостью девушка поделилась в своем Instagram`e.



«Ровно неделю назад родилась дома наша малышка весом 3,46 килограмма. Спасибо @felipemeggio за этот невероятный опыт. Не хватает слов, как я вас люблю!» – подписала снимок Мария, на котором запечатлена новорожденная девочка.



Имя своего первенца Мария не раскрыла. Поклонники пожелали новоиспеченной маме и малышки здоровья и крепких ночей.



«Добро пожаловать на эту землю! Здоровья мамочке и ее прелестной малышке», «Уже артистка! Здоровья и Радости! Родителям – счастья!», «Вот и появилась на свет Божий прекрасная принцесса! Добро пожаловать – счастья и благоденствия», – написали подписчики.



Мария Хворостовская родилась в 1982 году от первого брака Светланы Ивановой. Встреча балерины и баритона произошла спустя четыре года. Дмитрий настолько был влюблен в Светлану, что удочерил ее дочь и всю жизнь воспитывал как своего родного ребенка. Светлана умерла в 2015 году. После смерти Хворостовского девушка осталась полной сиротой.