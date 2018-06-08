Работу мелиораторов Татарстана отметили золотой медалью Минсельхоза России

Директор «Татмелиоводхоза» Марсу Хисматуллину вручили медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Работу мелиораторов Татарстана отметили золотой медалью Минсельхоза РФ «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». Награду сегодня получил директор «Татмелиоводхоза» Марс Хисматуллин, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Церемония награждения прошла в Краснодаре на научно-практической конференции «Развитие мелиоративного комплекса на примере Краснодарского края».

В работе конференции приняли участие более 100 представителей отраслевых учреждений, а также научного и бизнес-сообществ.