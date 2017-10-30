Аида Гарифуллина выступит на Красной площади накануне матча открытия ЧМ-2018

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: aidagarifullina.com
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Всемирно известная оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина выступит на Красной площади в Москве накануне матча открытия чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает туристический портал ЧМ-2018.
Также участие в гала-концерте звезд мировой сцены примут татарстанские артисты Ильдар Абдразаков и Альбина Шагимуратова. Вместе с ними на Красной площади выступят Денис Мацуев, Анна Нетребко, Пласидо Доминго и другие звезды. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Один из организаторов концерта пианист-виртуоз Денис Мацуев подчеркнул, что открывать крупнейшие мировые спортивные события знаменательными концертами – давняя традиция. По его словам, чаще всего международные спортивные форумы открывают оперные звезды. «Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас, открывавшие Олимпиаду в Барселоне, задали высокую исполнительскую планку, которую спустя несколько лет поддержал Лучано Паваротти, прославивший на весь мир арию "Nessun Dorma" на зимних Олимпийских играх в Турине. Знаменитое трио "Три тенора" – Паваротти, Доминго и Каррерас – впервые собралось перед началом чемпионата мира 1990 года в Италии», – подчеркнул Мацуев.
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