В поселке Мирный в Казани появится около 15 новых вольеров для бездомных животных

Новые вольеры строятся на 200 голов животных.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В поселке Мирный в Казани в течение 10 дней появится около 15 – 20 дополнительных вольеров для бездомных животных на 200 голов. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике сообщил заместитель председателя Комитета ЖКХ исполкома Казани Альмир Курбанов.

«Новые вольеры строятся в поселке Мирный рядом с теми, которые там уже имеются. Вольеры строятся за счет собственника или организации, которая производит отлов. Они и ранее, примерно три года назад, построили на 200 голов, потому что вольеры, которые были у муниципалитета, устарели», – рассказал в беседе с журналистами Курбанов.

Он уточнил, что строительство новых вольеров не связано с предстоящим чемпионатом мира по футболу. «Мы с зоозащитниками работаем уже не один год. Вопрос ставится давно, поэтому это не приурочено к чемпионату мира по футболу», – заверил представитель исполкома Казани.

По его словам, в столице Татарстана нет возможности строить приюты для безнадзорных животных. «Нет для этого площадок. Целесообразно было бы построить их в муниципальных районах, близлежащих к Казани. Я вижу для этого, например, Верхний Услон, Зеленодольск, возможно, Высокая Гора. Пока это на уровне идей и предложений. Первоначально было решение построить вольер на 2 тыс. голов, но опыт показывает, что нельзя такие большие вольеры строить, их лучше разделить на несколько», – отметил Курбанов.

«Финансирование может быть разное – государственное, муниципальное. Во-первых, это – софинансирование, например, государственно-частное. Но пока нет проектов, говорить о сумме рано. Не просто построить вольеры, нужно еще благоустроить подъездные пути, провести коммунальные сети», – добавил он.