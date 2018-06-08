Соцработник из Нижнекамска стала лучшей в Татарстане

Зилена Осипова работает в нижнекамском центре «Милосердие» с самого основания.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Социальный работник из Нижнекамска Зилена Осипова заняла первое место в республиканском этапе конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания», сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Награждение состоялось сегодня в Казани. Зилена Осипова работает в нижнекамском центре «Милосердие» с самого основания. Сам центр «Милосердие» успешно функционирует в Нижнекамске 25 лет.



Основное направление его деятельности – надомное социальное обслуживание. Сотрудники «Милосердия» оказывают социальную помощь пожилым людям и инвалидам. Среди подопечных учреждения – около 900 пожилых людей города и района, в том числе более 500 инвалидов.