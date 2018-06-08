Минздрав РТ: Опыт республики в телемедицине тиражируется в 23 регионах РФ

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Опыт Татарстана в области телемедицины тиражируется в 23 российских регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РТ.
Перспективность телемедицины заключается в том, что она способна «поднять эффективность лечения и диагностики на качественно новый уровень», отмечается в сообщении.
«Центральный архив медицинских изображений» (ЦАМИ) стал технологической базой для телемедицины в республике. К архиву подключено все цифровое медицинское оборудование КТ, МРТ, ангиографы, маммографы. ЦАМИ предоставляет круглосуточный доступ к медицинским изображениям и проведение виртуальных консультаций с участием ведущих специалистов в режиме реального времени.
«ЦАМИ является авторской разработкой специалистов Республики Татарстан, которая тиражируется в 23 регионах Российской Федерации», — сказали в пресс-службе министерства здравоохранения РТ.
Кроме этого, в республике появились ситуационные центры, которые функционируют на базе двух ведущих клиник республики. В них работает система удаленного консультирования и наблюдения за реанимационными отделениями центральных районных больниц.
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