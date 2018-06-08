Инцидент произошел сегодня, 8 июня, напротив речного порта в Чистополе.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). С перевернувшейся на реке Кама лодки спасли рыбака, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о перевернувшейся лодке напротив речного порта в Чистополе пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 от очевидцев утром в пятницу, 8 июня. Свидетели происшествия рассказали, что за борт лодки из последних сил держится мужчина.

Меньше пяти минут потребовалось начальнику Чистопольского отделения Центра ГИМС Михаилу Марфину и капитану патрульного катера Ринату Закизянову, чтобы прибыть к месту происшествия. Они надели на рыбака спасательный жилет и вытащили его из воды, а ПВХ лодку отбуксировали к берегу.

На суше незадачливого рыбака уже ждала бригада скорой помощи и стражи правопорядка, которые доставили 26-летнего мужчину в отделение полиции.

В Центре ГИМС напоминают, что основная масса происшествий приходится именно на ПВХ лодки. Главный государственный инспектор Республики Татарстан по маломерным судам Юрий Венедиктов отметил, что маломерное судно должно быть укомплектовано необходимым имуществом, т.к. это необходимо, прежде всего, для сохранения жизни. Наличие спасательного жилета на лодке обязательно, и лучше надеть его заранее или положить в доступное место. «Температура воды не превышает 12 градусов тепла, попадание в нее грозит гибелью от переохлаждения в течение часа, как это и случилось в Тукаевском районе, когда люди уходили под воду от низкой температуры и без спасательных жилетов на глазах у друзей», – рассказал Юрий Венедиктов.

Сотрудники МЧС советуют всегда брать с собой средства связи и сообщать близким о местонахождении и времени возврата. «Необходимо выбрать безопасное место для рыбалки. Речь о границах фарватера речных судов, пересекать которые нельзя ни в коем случае. А тем более – рыбачить на фарватере: даже самая лучшая лодка для рыбалки не успеет отплыть на безопасное расстояние, когда это понадобится. Даже с якоря ее снять не успеете. Поэтому необходимо изучить заранее условные знаки и сигналы и не пренебрегать ими. За линию фарватера, как и за двойную сплошную на автодороге, на гребных судах даже заплывать нельзя», – предостерег рыбаков Венедиктов.

В случае, если лодка перевернулась, важно не терять самообладание и ни в коем случае не пытаться забраться на нее. Нужно ухватиться за носовую или кормовую ручку лодки и попытаться направить ее к берегу, энергично работая ногами. «Выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха – залог безопасности каждого человека», – напоминает главный государственный инспектор Республики Татарстан по маломерным судам Юрий Венедиктов.



