В Елабужском районе снизилась рождаемость

Чаще всего елабужанки рожали второго ребенка, а вот одна из горожанок мамой стала в восьмой раз.

(Елабуга, 8 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На 59 детей меньше родилось в первом полугодии в Елабуге, по сравнению с этим же периодом прошлого года. Всего в этом году на свет появились 266 малышей, сообщили на заседании межведомственной комиссии по мониторингу и снижению смертности при Исполкоме района.

Чаще всего елабужские мамы рожают второго ребенка, а вот одна елабужанка мамой стала в восьмой раз. «В 2017 году число родов несовершеннолетними составило 0,35 процента от общего числа принятых родов в Елабужском роддоме – 3 подростка (в 2016 году – 9 подростков, 0,8 процента). В первом квартале этого года мамой стала одна несовершеннолетняя. Уменьшилась доля рожениц в возрасте 25 – 29 лет с 41 процента до 35 процентов, увеличилась доля рожениц 30 – 34 летних с 25 процентов до 28 процентов», – отметила заведующая городской поликлиникой Татьяна Лонская.

Тем временем, по словам медиков, за год увеличилось количество абортов – проведено 192 медикаментозных аборта. В этом году сделано уже 129 абортов. Речь идет о женщинах, которые обратились в государственные клиники.

За прошедший год в городе и районе умерло 836 человек, что на 30 человек меньше, чем в предыдущем году. Показатель естественного прироста населения снизился за счет снижения рождаемости и составил «+ 2,3». За 1-й квартал этого года показатель составил – «– 1,2» (в пересчете на год), снижение за счет уменьшения рождаемости и увеличения смертности, отмечают медики. В структуре смертности всего населения на первых ранговых местах – болезни системы кровообращения и злокачественные новообразования, кроме того, болезни эндокринной системы, травмы и отравления.