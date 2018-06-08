Художники РФ и РТ написали пейзажи в буинской деревне Адав-Тулумбаево

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Фото: buinsk-tat.ru
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В деревне Адав-Тулумбаево Буинского района РТ съехались художники из разных регионов России. В эти дни здесь проходит всероссийский пленэр-симпозиум художников, пишет газета «Байрак».
Художники ежегодно выезжают в разные регионы и работают на природе. Народный художник Удмуртии Валентин Белых написал пейзаж деревни с белой сиренью на фоне старенького бревенчатого дома. Другой художник выбрал русло Свияги. Мастера кисти стараются работать быстро, так как в картине точно должен быть запечатлен один момент, например, сумерки или рассвет.
Пленэр-симпозиум завершится 15 июня. Все художники выскажут свои мнения и подарят району наиболее удачные картины.
Организатором выступил руководитель Буинского театра Раиль Садриев. В планах также проведение пленэра-симпозиума и зимой. С произведениями искусства местные жители могут познакомиться в гостинице села Адав-Тулумбаево. Вполне возможно, что в будущем здесь будет открыта галерея.
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