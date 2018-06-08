Художники РФ и РТ написали пейзажи в буинской деревне Адав-Тулумбаево

Все художники подарят Буинскому району наиболее удачные картины.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В деревне Адав-Тулумбаево Буинского района РТ съехались художники из разных регионов России. В эти дни здесь проходит всероссийский пленэр-симпозиум художников, пишет газета «Байрак».



Художники ежегодно выезжают в разные регионы и работают на природе. Народный художник Удмуртии Валентин Белых написал пейзаж деревни с белой сиренью на фоне старенького бревенчатого дома. Другой художник выбрал русло Свияги. Мастера кисти стараются работать быстро, так как в картине точно должен быть запечатлен один момент, например, сумерки или рассвет.





Пленэр-симпозиум завершится 15 июня. Все художники выскажут свои мнения и подарят району наиболее удачные картины.



Организатором выступил руководитель Буинского театра Раиль Садриев. В планах также проведение пленэра-симпозиума и зимой. С произведениями искусства местные жители могут познакомиться в гостинице села Адав-Тулумбаево. Вполне возможно, что в будущем здесь будет открыта галерея.