Медведеву подарили «дневник добрых дел» из Казани

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев получил «дневник добрых дел», созданный в Казани, сообщает ТАСС.
Подарок Медведеву приподнесла одна из участниц конференции «Государство и благотворители: вместе к общей цели». Она рассказала вице-премьеру о том, что казанские школьники получают такие дневники в рамках благотворительного проекта. В них можно вести отчет о добрых делах.
«Спасибо, я возьму с собой, [буду] заполнять», — приводит агентство слова Премьер-министра РФ.
Такой же дневник получила вице-премьер Татьяна Голикова.
Проект «Дневник добрых дел» стартовал в Казани в 2016 году, когда 15 тыс. первоклассников в начале учебного года получили такие дневники.
«Добрые дела можно делать самому, с друзьями или с родителями. А можно и всем вместе. Ведь тогда тебе подскажут и помогут делать все, как можно лучше. Дневник — это твой друг. На его страницах ты можешь записывать рассказы о добрых делах и хороших поступках», — говорится в предисловии к книге.
Неразрывно от печатного издания существует портал, где школьники могут записывать совершенные добрые дела, делиться успехами в благотворительности и участвовать в конкурсах.
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