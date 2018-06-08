Фонды Нацмузея РТ пополнили экспонаты от трудовых отрядов Татарстана

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Национальном музее РТ состоялась благотворительная акция «Дни дарений», приуроченная к 55-летию студенческих трудовых отрядов Татарстана, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
5 и 6 июня сотрудники музея принимали материалы от руководства и рядовых бойцов студенческих стройотрядов разных поколений.
Представители Республиканского центра студенческих отрядов пополнили фонды музея медалями и значками с символикой СТО, фотографиями и буклетами о жизни студотрядов.
Одна из участниц движения Светлана Шименцев принесла в музей занавеску фирменного поезда «Татарстан» и санитарную книжку студента-проводника. Будучи студенткой КХТИ, она работала проводником в поезде «Татарстан» в составе СТО.
Также на хранение в музей были переданы значки, нарукавные нашивки, удостоверения, фотографии и документы. Штаб студенческих отрядов «Тесла» КГЭУ вручил музею дипломы и благодарственные письма.
Всего в Национальный музей поступило 242 предмета. Все экспонаты будут продемонстрированы посетителям на выставке этой осенью.
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