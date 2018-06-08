В Казани откроется выставка «В простанстве нового. Казанские аудиовизуальные истории»

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Музее исламской культуры завтра откроется выставка «В простанстве нового. Казанские аудиовизуальные истории». Она представит важный этап развития искусства второй половины XX – начала ХХI века на примере деятельности казанского коллектива «Прометей», сообщили в музее.
Эта выставка – одна из первых попыток в Казани показать значимые проекты, реализованные «Прометеем». Коллектив, возглавляемый ученым, художником и философом нового искусства Булатом Галеевым, стал пионером в области видеоарта и аудиовизуального искусства. Синтез света и звука воплощен в проектах «Прометея», посвященных архитектуре и дизайну, выставочной деятельности.
Выставка уникальных объектов, инсталляции, фото- и видеодокументы, эскизы и статьи из архива коллектива предстанут в залах Музея исламской культуры, и в цвете и звуке расскажут о поисках новой эстетики в Казани в 1960 – 2000 годах. Среди световых работ коллектива наиболее ярким и заметным стал «Малиновый звон» на Спасской башне Казанского Кремля.
Одним из главных экспонатов выставки является компьютерная инсталляция «Поющий шамаиль». В этой работе авторы обратились к старинному виду татарского искусства на примере работы Баки Урманче и с помощью компьютерных средств придали новый «голос» этому классическому искусству.
Посмотреть выставку можно будет до 20 августа.
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