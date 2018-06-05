Федор Кудряшов: Считаю дни до старта чемпионата мира

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Футболист казанского «Рубина» и сборной России Федор Кудряшов заявил, что считает дни до начала чемпионата мира и хочет, чтобы турнир поскорее стартовал. Об этом сообщает «Чемпионат».
Кудряшов является одним из двух представителей казанского «Рубина» в окончательной заявке сборной России на чемпионат мира – вместе с ним место в команде получил Владимир Гранат. В последнее время Кудряшов играет и в центре, и на фланге обороны: по словам самого игрока, он готов сыграть на любой позиции. «Готов ли я там (на фланге) сыграть — больше к тренеру вопрос. Никакой сложности мне бы это не доставило, потому что в клубе я играю на этой позиции, и никаких проблем бы не было», – подчеркнул футболист.
«Рубиновец» также рассказал о переходе команды на новую тактическую схему и прокомментировал свою новую прическу. « Схему выбирает тренерский штаб, а мы должны выполнять требования, которые нам предъявляют. Конечно, считаю дни до начала чемпионата мира. Всё-таки, праздник – хочется, чтобы он побыстрее начался. Смена имиджа? Выпали все волосы от стресса (смеётся). Если моя внешность станет дополнительным устрашающим фактором для соперников, буду только рад. Нам показывали, как играет Саудовская Аравия в атаке. Это неплохая сборная, особенно – впереди. Обороны детально мы ещё не разбирали, но видели», — отметил Кудряшов.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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