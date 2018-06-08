Полуостров испытывает дефицит воды из-за перекрытия Северо-Крымского канала.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Турецкая компания вложит 100 млн долларов в очистку сточных вод в Крыму. Полуостров испытывает дефицит воды из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское министерство ЖКХ.

Инвестиционный проект будет подготовлен к 1 августа этого года. Турецкая фирма предлагает построить в Крыму станции очистки сточных вод с использованием мембранных технологий.