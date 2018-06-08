Тарантино снимет Аль Пачино в фильме о маньяке Мэнсоне

В марте стало известно, что помимо Аль Пачино, в ленте сыграют Леонардо ди Каприо и Брэд Питт.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Голливудский продюсер Квентин Тарантино снимет в главной роли Аль Пачино в фильме «Однажды в Голливуде», передает ТАСС.

В марте стало известно, что помимо Аль Пачино, в ленте сыграют Леонардо ди Каприо и Брэд Питт. Пачино впервые будет работать с Тарантино, в то время как Питт и ди Каприо уже снимались у него.



Сюжет, основанный на реальных событиях, разворачивается в 1969 году. Кинолента посвящена секте серийного убийцы Чарльза Мэнсона и рассказывает об убийстве Шэрон Тейт, жены легендарного режиссера Романа Полански.



Премьера фильма «Однажды в Голливуде» состоится в 9 августа 2019 года. Именно в этот день исполнится 50 лет со дня убийства Шэрон Тейт членами секты Мэнсона.



Ранее сообщалось, что по мотивам дела Харви Вайнштейна снимут фильм ужасов.