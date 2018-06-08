Китай полностью профинансирует строительство блоков Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу»

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Китай полностью профинансирует строительство четырех энергоблоков Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу», сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росатома Алексея Лихачева.
Ранее госкорпорация подписала протокол о сотрудничестве с китайской стороной.
Лихачев не стал рассказывать о цене проектов, но сказал, что только на первом этапе будет поставлено оборудования на 5 млрд долларов.
Тяньваньская атомная электростанция расположена в Китае на берегу Жёлтого моря. АЭС является самым крупным объектом экономического сотрудничества страны с Россией.
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