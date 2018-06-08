Китай полностью профинансирует строительство блоков Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу»

Только на первом этапе на атомные электростанции будет поставлено оборудования на 5 млрд долларов.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Китай полностью профинансирует строительство четырех энергоблоков Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу», сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росатома Алексея Лихачева.

Ранее госкорпорация подписала протокол о сотрудничестве с китайской стороной.

Лихачев не стал рассказывать о цене проектов, но сказал, что только на первом этапе будет поставлено оборудования на 5 млрд долларов.

Тяньваньская атомная электростанция расположена в Китае на берегу Жёлтого моря. АЭС является самым крупным объектом экономического сотрудничества страны с Россией.