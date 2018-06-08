В Елабуге заработала новая врачебная амбулатория

Новое медучреждение будет обслуживать около 3 тыс. жителей исторической части города.

(Елабуга, 8 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 8 июня в Елабуге торжественно открыли врачебную амбулаторию, которая будет обслуживать жителей исторический части города. Новое медучреждение расположилось на ул. Г. Тукая рядом со школой № 5.

Это вторая врачебная амбулатория в исторической части города, первую открыли в 2017 году. Удобство таких амбулаторий состоит в том, что они имеют шаговую доступность. Особую радость по поводу новой медицинской амбулатории выразил председатель местного отделения Всероссийского общества слепых Мунип Гасимов, так как амбулатория будет обслуживать и инвалидов по зрению, которые проживают на данной террритории. «Очень удобно, что офис расположен в нашем микрорайоне, не нужно добираться с помощью общественного транспорта, есть поручни для нас, создана доступная среда для инвалидов», – отмечает Мунип Гасимов.

Врачебная амбулатория будет обслуживать около 3 тыс. человек. Пока прием ведут один врач и фельдшер, но скоро к ним присоединится еще один врач общей практики. Медучреждение оснащено современным оборудованием. Строительные работы велись за счет республиканского бюджета.

