Россия и КНР договорились об организации грузовых перевозок

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). РЖД и Китайская корпорация «Китайские железные дороги» подписали меморандум об организации скоростных и высокоскоростных грузовых перевозок в сообщении Китай-Россия-Европа. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ был подписан на скоростном китайском поезде Хэсе. При подписании присутствовали лидеру двух стран — Владимир Путин и Си Цзиньпин.
Также стороны обсуждают использование багажных вагонов поезда Москва-Пекин для организации перевозок грузов электронной коммерции, отмечает агентство.
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