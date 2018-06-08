Россия и КНР договорились об организации грузовых перевозок

РЖД и Китайская корпорация «Китайские железные дороги» подписали меморандум об организации грузовых перевозок в сообщении Китай-Россия-Европа.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). РЖД и Китайская корпорация «Китайские железные дороги» подписали меморандум об организации скоростных и высокоскоростных грузовых перевозок в сообщении Китай-Россия-Европа. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ был подписан на скоростном китайском поезде Хэсе. При подписании присутствовали лидеру двух стран — Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Также стороны обсуждают использование багажных вагонов поезда Москва-Пекин для организации перевозок грузов электронной коммерции, отмечает агентство.