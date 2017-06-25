В городах Татарстана праздничный намаз в честь Ураза-байрам начнется в 7 часов

В мечетях сельской местности гает-намазы начнутся через 30 минут после восхода солнца.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Праздничный намаз в честь Ураза-байрама, который в этом году приходится на 15 июня, в татарстанских мечетях начнется в 7 часов утра. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

В мечетях сельской местности гает-намазы начнутся через 30 минут после восхода солнца. В городах республики праздничный намаз совершат в 7 часов.

В Казани основное торжество с участием муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина пройдет в Галеевской мечети. В 6.40 муфтий республики традиционно начнет читать праздничную проповедь, в 7.00 состоится гает-намаз, 7.05 – хутба (мусульманская праздничная проповедь).

