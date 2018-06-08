В КФУ пройдет тренировочный матч по футболу между роботами

В тренировочных соревнованиях примут участие по три робота с каждой стороны: два полевых игрока и вратарь.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В КФУ 15 июня пройдет тренировочный матч по футболу между роботами, сообщает пресс-служба вуза.

В игре примут участие по три робота с каждой стороны: два полевых игрока и вратарь.

«Железные» спортсмены будут искать на поле мяч определенного цвета. Когда снаряд попадет в поле зрения робота, он побежит за ним и попытается забить его в ворота противника.

«Игроки» будут соревноваться в двух равных периодах по 10 минут. В случае ничьей победителя определит серия пенальти.

Матч будет состоять из двух равных периодов длиной в 10 минут. Затем, в случае равного счета, как и в формальных правилах робофутбола, будет осуществлена серия пенальти.

Роботы являются разработкой студентов Лаборатории интеллектуальных робототехнических систем (ЛИРС) . До середины июня ЛИРС проводит закрытые тренировки, чтобы отработать создаваемое лабораторией программное обеспечение.