Ведущие онкологи Казани проведут в Меге бесплатные осмотры

Акция «Казань против рака груди» пройдет торговом центре пятый раз.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Бесплатную консультацию для женщин проведут ведущие онкологи Татарстана 9 июня в ТЦ «Мега».

Юбилейная акция «Казань против рака груди» пройдет около фудкорта с 10.00 до 16.00 часов.

По словам врачей, рак молочной железы занимает первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин. Вовремя диагностированный рак на первой и второй стадиях в 90 – 95 процентах случаев излечим.

За четыре года акции в Казани бесплатно проверились более 3 тыс. 200 женщин. Благодаря таким осмотрам медики выявили около 30 случаев рака молочной железы.