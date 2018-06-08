Эксперт: В Киеве перед выборами все больше будут пытаться устраивать очередную охоту на ведьм

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии не исключил, что власти Украины не побоятся пойти на «очередные специфические шаги».

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Киеве перед выборами Президента страны все больше будут пытаться устраивать очередную охоту на ведьм, особенно в регионах, где растет недовольство властями. Об этом заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в разговоре с RT.

Так эксперт прокомментировал обращение депутатов Украины к секретарю Совета национальной безопасности Украины Александру Турчинову с требованием принять меры в связи с потерей в Одессе «проукраинского контроля».

Директор института не исключил, что власти Украины не побоятся пойти на «очередные специфические шаги».

Эксперт предположил, что украинские власти могут вводить в наиболее оппозиционных районах особый режим для «борьбы с терроризмом», прикрываясь угрозой со стороны России. В действительности же они будут блокировать все действия, которые связаны с избирательным процессом, уверен Денис Денисов.