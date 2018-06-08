Стоимость одной ростовой куклы талисмана ФИФА-2018 женщина оценила в 25 тысяч рублей.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). 49-летняя швея из Казани нелегально шила ростовые костюмы волка «Забиваки», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выявили в Казани цех по пошиву ростовых кукол, в том числе символа предстоящего мундиаля волка «Забиваки».

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в соцсетях были размещены объявления о пошиве и продаже ростовых кукол. Стоимость одного костюма талисмана ФИФА-2018 «Забиваки» составляла 25 тысяч рублей.

Оперативники провели «контрольную закупку» кукол на общую сумму 70 тысяч рублей. В результате была задержана 49-летняя женщина, которая в оборудованном цехе наладила бизнес по пошиву кукол. В помещении, приспособленном под швейную мастерскую, были обнаружены пять швейных и один шерфованный станок и фотографии с изображением «Забиваки». Также был задержан подельник подозреваемой, который помогал ей в «бизнесе».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

