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Татар-информ

8 июня 2018, 18:54

Политика

Президент США надеется уладить торговые разногласия со странами «Большой семерки»

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Даже если наладить диалог не удастся, то от этого Соединенным Штатам только лучше, отметил Дональд Трамп.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп надеется уладить торговые разногласия со странами «Большой семерки». Об этом он сообщил в своем Twitter.  

«Жду, когда наладятся дела с нечестными торговыми сделками со странами „Большой семерки“. Если этого не случится, то нам же лучше!», — написал Трамп.  

8-9 июня в канадском Квебеке состоится саммит глав государств и Правительств стран G7: Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

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