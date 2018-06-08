Депутаты Рады подрались во время заседания

Рекомендуем
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). На Украине в ходе заседания Верховной Рады подрались депутаты Юрий Береза (фракция «Народный фронт» и Александр Долженков (Оппозиционный блок). Об этом сообщает RT со ссылкой на Newsone.
Береза подбежал к своему коллеге, схватив его за ворот пиджака. Разбушевавшихся парламентариев разняли другие депутаты.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что депутат Рады назвал Правительство Украины шизофрениками.
Следующая новость
Первую смену лагеря откроет полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич.
«В пространстве нового» представит важный этап развития искусства на примере деятельности казанского коллектива «Прометей».
На заседании парламента с предложением о строительстве межмуниципальных приютов выступили представители исполкома Казани и ветслужбы РТ.
26 июня в ГБКЗ им. С. Сайдашева прозвучат сочинения Чайковского, Штрауса, Кальмана, Пьяццоллы в исполнении оркестра народных инструментов.
Мужчина скончался у себя дома в возрасте 55 лет.
Мэру Казани доложили, что функционально площадка у Центра семьи «Казан» готова к открытию.
Мэру Казани презентовали техническое задание концепции устойчивого развития исторического поселения города.
Некоторые волонтеры, участвующие в мундиале, работали во время проведения матчей Кубка Конфедераций FIFA.
Пилотный проект по внедрению самой быстрой в мире системы распознавания лиц от NtechLab был запущен в Альметьевске в феврале 2018 года.
Движение будет перекрыто с 8 до 18 часов.
Задача участников продемонстрировать не только спортивные навыки, но интеллект и сноровку.
В результате ДТП пострадали по меньшей мере два человека.
Все художники подарят Буинскому району наиболее удачные картины.
Прославленный выпускник консерватории на один день вернулся в стены alma mater.
08 июняОтдельный дизайн-код для исторического центра, деревянный хай-тек и аутентичный транспорт: каким казанцы видят исторический центр города