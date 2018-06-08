Депутаты Рады подрались во время заседания

Разбушевавшихся парламентариев разняли другие депутаты.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). На Украине в ходе заседания Верховной Рады подрались депутаты Юрий Береза (фракция «Народный фронт» и Александр Долженков (Оппозиционный блок). Об этом сообщает RT со ссылкой на Newsone.

Береза подбежал к своему коллеге, схватив его за ворот пиджака. Разбушевавшихся парламентариев разняли другие депутаты.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что депутат Рады назвал Правительство Украины шизофрениками.