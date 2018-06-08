Команды Татарстана встретятся на трассе «Кросса корпораций»

Задача участников продемонстрировать не только спортивные навыки, но интеллект и сноровку.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). 9 июня в казанском поселке Залесный состоится «Кросс корпораций», в котором примут участие сотрудники организаций и предприятий Татарстана, сообщают организаторы.

Задача участников – продемонстрировать не только спортивные навыки, но и интеллект и сноровку. Также претерпела изменения в этом году и полоса препятствий: она значительно усложнена, и изменено название препятствий.

На участие в состязании поступило более 70 заявок. На «Кроссе» сразятся работники ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Татнефть», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Татспиртпром», АО «Танеко» и представители других компаний.

На «Кроссе» также состоятся интерактивные развлекательные площадки, фудкорт, концертная программа, спортивные зарядки от профессиональных фитнес-тренеров.

В открытии мероприятия примут участие министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, Министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, первый замруководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов и другие.