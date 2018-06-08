Частные российские компании привлекут к выявлению перегруза фур

Сейчас в России всего 25 пунктов автоматизированного весогабаритного контроля , но уже через три года их число должно вырасти до более чем 380.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Государство привлечет к выявлению перегруза фур частные российские компании, пишут «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

Отмечается, что конкретные механизмы возмещения затрат частных инвесторов пока не определены.

Проектом заинтересовалась компания «РТ-Инвест Транспортные Системы», которая является оператором системы «Платон».

Специалисты, опрошенные газетой, разошлись во мнении. Некоторые считают, что коммерческие интересы не стоит смешивать с государственным контролем за соблюдением правил и наложением штрафов. Остальные эксперты посчитали неверным возлагать поддержание системы только на государство.

Сейчас в стране действует всего 25 пунктов автоматизированного весогабаритного контроля (АСВГК), однако уже через три года их число должно вырасти до более чем 380, пишет издание.