Стороны планируют уплотнять сотрудничество в рамках таких институтов, как Новый банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Россия и Китай планируют наращивать долю национальных валют в торговых расчетах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление Президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Также страны увеличат долю национальных валют в инвестициях и финансировании, будут развивать сотрудничество в платежных системах и страховании.

Кроме того, речь идет о совместной работе в рамках таких институтов, как Новый банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Банки будут привлекаться к финансированию строительства и модернизации объектов инфраструктуры России и Китая.

Страны уплотнят сотрудничество в сфере бухгалтерского учета и аудита, будут создавать благоприятные условия для трансграничного выпуска долговых облигаций, говорится в заявлении.