Борец из Набережных Челнов завоевал серебряную медаль в Бухаресте

Награды в турнире по греко-римской борьбе оспаривали около 700 юношей и юниоров из 24 стран.

(Набережные Челны, 8 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Борец из Набережных Челнов завоевал серебрянную медаль на международном турнире по греко-римской борьбе в столице Румынии.

Награды в Бухаресте оспаривали около 700 юношей и юниоров из 24 стран. Россия была представлена на турнире молодежными сборными.

Международный турнир по греко-римской борьбе проходил в первых числах июня в Бухаресте. В составе сборной России, в которую вошли победители первенств, выступил и челнинский спортсмен Эмиль Зиганшин. В весовой категории до 63 килограммов ему удалось стать серебряным призером соревнований.

В рамках подготовки к первенству Европы, которое пройдет в начале августа в Риме, российские юниоры также примут участие в традиционном турнире «Чемпионы» в Стамбуле.