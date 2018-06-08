Борец из Набережных Челнов завоевал серебряную медаль в Бухаресте

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Фото: Управление физкультуры и спорта исполкома Набережных Челнов
(Набережные Челны, 8 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Борец из Набережных Челнов завоевал серебрянную медаль на международном турнире по греко-римской борьбе в столице Румынии.
Награды в Бухаресте оспаривали около 700 юношей и юниоров из 24 стран. Россия была представлена на турнире молодежными сборными.
Международный турнир по греко-римской борьбе проходил в первых числах июня в Бухаресте. В составе сборной России, в которую вошли победители первенств, выступил и челнинский спортсмен Эмиль Зиганшин. В весовой категории до 63 килограммов ему удалось стать серебряным призером соревнований.
В рамках подготовки к первенству Европы, которое пройдет в начале августа в Риме, российские юниоры также примут участие в традиционном турнире «Чемпионы» в Стамбуле.
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