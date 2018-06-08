Татарстанские ученые получили гранты Президента РФ

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Фото: пресс-центр КазНЦ РАН
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Татарстанские ученые получили 14 грантов Президента России из рук вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой. Об этом сообщает пресс-центр Казанского научного центра Российской академии наук (КазНЦ РАН).
Фазлеева вручила 14 свидетельств на право получения президентского гранта в области химии, физики, биологии, математики, медицины и гуманитарных наук. Поздравляя ученых, вице-премьер призналась, что вручение свидетельства получателям грантов стало для нее почетной миссией. Ей, как гуманитарию, особенно интересна тема Зульфии Зиннатуллиной о взаимодействии кинематографа и литературы, и насколько сложными ей кажутся работы в области естественных наук. В завершение своего выступления Лейла Фазлеева подчеркнула, что Правительство и Президент Республики Татарстан понимают важность поддержки исследовательских работ молодых ученых во всех областях науки.
Церемония вручения прошла во время закрытия II Всероссийской научно-практической конференции по научному приборостроению. На нем также присутствовали первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов, ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов, ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашит Низамов и др.
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