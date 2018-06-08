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Татар-информ

8 июня 2018, 17:24

Спорт

Хоккеист «Ак Барса» Потапов привез Кубок Гагарина в Нижний Новгород

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Фото: скриншот

Игрок свозил трофей на проспект Гагарина, завод ГАЗ и в нижегородские дворцы спорта.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов отвез Кубок Гагарина в Нижний Новгород. От этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте казанского клуба.

Потапов является воспитанником нижегородского хоккея: главный трофей российского хоккея игрок «Ак Барса» свозил на проспект Гагарина, во Дворец спорта «Северная звезда» и Дворец спорта имени Коновалова, а также на завод ГАЗ.
 

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