Хоккеист «Ак Барса» Потапов привез Кубок Гагарина в Нижний Новгород

Игрок свозил трофей на проспект Гагарина, завод ГАЗ и в нижегородские дворцы спорта.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов отвез Кубок Гагарина в Нижний Новгород. От этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте казанского клуба.

Потапов является воспитанником нижегородского хоккея: главный трофей российского хоккея игрок «Ак Барса» свозил на проспект Гагарина, во Дворец спорта «Северная звезда» и Дворец спорта имени Коновалова, а также на завод ГАЗ.

