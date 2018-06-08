Представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич вручил ордена камазовским гонщикам

Рекомендуем
Фото: pfo.gov.ru
(Набережные Челны, 8 июня, «Татар-информ»). В преддверии празднования Дня России полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич по поручению Владимира Путина вручил государственные награды пилотам команды «КАМАЗ-мастер».
Торжественная церемония прошла в Нижнем Новгороде. Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич наградил Сергея Савостина орденом Александра Невского, а Эдуард Николаев удостоен ордена Почета.
«Я хотел бы также поздравить ваши коллективы, потому что ваши индивидуальные оценки — это заслуга коллег, с которыми вы работаете и совместно достигаете результатов. Также хочу поздравить ваши семьи. Чтобы достигать таких результатов, нужно что-то отрывать от семьи. Это всегда труд, который забирает много времени, сил, а зачастую и здоровье. И поддержка семьи в том напряженном графике, в том рабочем процессе, в котором вы находитесь, крайне важна», — сказал Михаил Бабич.
Следующая новость
В результате ДТП пострадали по меньшей мере два человека.
Все художники подарят Буинскому району наиболее удачные картины.
Прославленный выпускник консерватории на один день вернулся в стены alma mater.
На внутренних рейсах за прошедший месяц рост пассажиропотока составил 23 процента.
В мечетях сельской местности гает-намазы начнутся через 30 минут после восхода солнца.
Гендиректору компании понравилась идея устраивать концерты на производстве в обеденный перерыв.
Игрок свозил трофей на проспект Гагарина, завод ГАЗ и в нижегородские дворцы спорта.
В тренировочных соревнованиях примут участие по три робота с каждой стороны: два полевых игрока и вратарь.
Госсоветник РТ обсудил с Еркином Тукумовым взаимодействие республик в сфере образования, науки, культуры и экономики.
Шатровый парк «Мой Дом – Моя Республика» привлечет молодежь всех национальностей, живущих в Татарстане.
Зилена Осипова работает в нижнекамском центре «Милосердие» с самого основания.
Нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» готов продать клюшку, которой играл в решающем матче на Кубке Гагарина, ради благотворительности.
Участие в концерте к чемпионату мира 2018 года также примут Ильдар Абдразаков и Альбина Шагимуратова.
Инцидент произошел сегодня, 8 июня, напротив речного порта в Чистополе.
Главной гордостью выставки станет Кубок Гагарина, обладателем которого уже в третий раз является хоккейный клуб «Ак Барс».
Новые вольеры строятся на 200 голов животных.
Сергей Савостин получил орден Александра Невского, а Эдуард Николаев — орден Почета за выдающиеся заслуги в области автомобильного спорта.
08 июняОтдельный дизайн-код для исторического центра, деревянный хай-тек и аутентичный транспорт: каким казанцы видят исторический центр города