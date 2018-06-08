Представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич вручил ордена камазовским гонщикам

Сергей Савостин получил орден Александра Невского, а Эдуард Николаев — орден Почета за выдающиеся заслуги в области автомобильного спорта.

(Набережные Челны, 8 июня, «Татар-информ»). В преддверии празднования Дня России полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич по поручению Владимира Путина вручил государственные награды пилотам команды «КАМАЗ-мастер».

Торжественная церемония прошла в Нижнем Новгороде. Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич наградил Сергея Савостина орденом Александра Невского, а Эдуард Николаев удостоен ордена Почета.

«Я хотел бы также поздравить ваши коллективы, потому что ваши индивидуальные оценки — это заслуга коллег, с которыми вы работаете и совместно достигаете результатов. Также хочу поздравить ваши семьи. Чтобы достигать таких результатов, нужно что-то отрывать от семьи. Это всегда труд, который забирает много времени, сил, а зачастую и здоровье. И поддержка семьи в том напряженном графике, в том рабочем процессе, в котором вы находитесь, крайне важна», — сказал Михаил Бабич.