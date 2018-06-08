В Нацмузее РТ откроется выставка уникальных спортивных экспонатов

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). 13 июня в 15.00 в Национальном музее РТ в преддверии ЧМ по футболу состоится открытие выставки «Татарстан – спортивная республика», сообщает пресс-служба музея.
Посетителям будут представлены уникальные спортивные экспонаты. Главной гордостью выставки станет Кубок Гагарина, обладателем которого уже в третий раз является хоккейный клуб «Ак Барс». Трофей будет демонстрироваться только в день открытия выставки.
Особое место в экспозиции займут трофеи футбольного клуба «Рубин», отмечающего в этом году 60 лет. Гости музея смогут увидеть наиболее значимые награды клуба – Суперкубок России по футболу и Кубок чемпионов России по футболу. Также в экспозиции будут представлены награды и спортивная амуниция звезды «Рубина» – Гекдениза Карадениза.
Интерес у посетителей вызовут кубки мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань», кубки команды «КАМАЗ-Мастер», являющейся пятнадцатикратным победителем марафона «Дакар». Также гости музея смогут увидеть Кубок победителя Клубного чемпионата мира среди женских команд по волейболу, обладателем которого является клуб «Динамо-Казань», а также награды баскетбольных клубов «УНИКС» и «Казаночка».
Выставка будет работать до 15 июля.
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