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(Набережные Челны, 8 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на одно востребованное предложение о работе приходится 3,8 резюме. Об этом сообщают аналитики HeadHunter.
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Если посмотреть на индекс стабильности на текущем месте работы, то во втором квартале этого года, только 7 процентов соискателей считают, что угроза увольнения у них сейчас есть. При этом 42 процента, чтобы найти работу или удержаться на текущем месте, готовы снизить зарплатные ожидания, сообщают аналитики.
По словам аналитиков, есть специалисты, которые в ближайшем будущем точно не будут испытывать проблем с трудоустройством. Например, ИТ-специалисты, медики, квалифицированные рабочие. Остальным нужно настроиться на постоянное обучение.
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