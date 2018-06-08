Не просто в Автограде, по мнению агентства, работу бухгалтерам и представителям сферы «Безопасность».

(Набережные Челны, 8 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на одно востребованное предложение о работе приходится 3,8 резюме. Об этом сообщают аналитики HeadHunter.

Самыми конкурентными профессиональными областями к началу лета в Челнах стали «Добыча сырья» (25), «Юристы» (8,4) «Начало карьеры, студенты» (8), «Высший менеджмент» (7,5) и «Государственная служба» (6,9).

Если посмотреть на индекс стабильности на текущем месте работы, то во втором квартале этого года, только 7 процентов соискателей считают, что угроза увольнения у них сейчас есть. При этом 42 процента, чтобы найти работу или удержаться на текущем месте, готовы снизить зарплатные ожидания, сообщают аналитики.

По словам аналитиков, есть специалисты, которые в ближайшем будущем точно не будут испытывать проблем с трудоустройством. Например, ИТ-специалисты, медики, квалифицированные рабочие. Остальным нужно настроиться на постоянное обучение.