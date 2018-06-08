Фестиваль «Мама, папа, я – туристская семья» пройдет в Ставропольском крае

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). 7-8 июля Ставропольском крае пройдет фестиваль «Мама, папа, я – туристская семья», сообщают организаторы мероприятия.
В программе фестиваля – состязания по ориентированию, туризму, скалолазанию, стрельбе из лука, творческие и кулинарные конкурсы, различные мастер-классы. Проходить событие будет в городе Железноводск (пос.Иноземцева, озеро Карас).
Принять участие в состязании могут все желающие. Для этого необходимо заявить семью по ссылке и ознакомиться с правилами участия. Участие в фестивале – бесплатное.
Фестиваль «Мама, папа, я – туристская семья» проводится с целью укрепления семейных уз, отработки навыков игры в команде и привития любви к здоровому образу жизни.
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