Фестиваль «Мама, папа, я – туристская семья» пройдет в Ставропольском крае

Участие в фестивале «Мама, папа, я – туристская семья» может любой желающий, для этого необходимо заполнить заявку.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). 7-8 июля Ставропольском крае пройдет фестиваль «Мама, папа, я – туристская семья», сообщают организаторы мероприятия.

В программе фестиваля – состязания по ориентированию, туризму, скалолазанию, стрельбе из лука, творческие и кулинарные конкурсы, различные мастер-классы. Проходить событие будет в городе Железноводск (пос.Иноземцева, озеро Карас).

Принять участие в состязании могут все желающие. Для этого необходимо заявить семью по ссылке и ознакомиться с правилами участия. Участие в фестивале – бесплатное.

Фестиваль «Мама, папа, я – туристская семья» проводится с целью укрепления семейных уз, отработки навыков игры в команде и привития любви к здоровому образу жизни.

Проект этот стал победителем во втором конкурсе Фонда президентских грантов в 2017 году. Его организатором проекта выступает АНО «Центр проектных инициатив «ДАНКО».

