В Казани пройдет детский праздник «Мы любим Кремль!»

Для гостей фестиваля «Мы любим Кремль!» организуют рок-концерт, литературные викторины, буккроссинг, ролевые чтения.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Завтра в музее-заповеднике «Казанский Кремль» пройдет фестиваль «Мы любим Кремль!». Праздник посвящен Международному дню защиты детей, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Фестиваль стартует в десять часов утра и продолжится до двух часов дня.

Гостей праздника у Спасской башни будут встречать ростовые куклы, аниматоры. В выставочном зале «Манеж» состоятся выступления творческих коллективов учреждений дополнительного образования Казани, Дома дружбы народов РТ и концерт «Чудо Миядзаки и Великая классика», а также пройдет презентация детского канала «Шаян ТВ».

В рамках фестиваля «Мы любим Кремль!» на территория Спасо-Пребраженского монастыря будут организованы показательные выступления юных инспекторов дорожного движения, выставка рисунков на мольбертах.

В этот день гостей праздника ожидают рок-концерт (Школа рока «The Road»), конкурс рисунков на бумаге, литературные викторины, встреча с казанскими писателями, мастер-классы, буккроссинг, книжно-иллюстративная экспозиция, посвященная спорту, ролевые чтения, выставка-продажа книжной продукции, спортивный квест.