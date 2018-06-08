В Сети появился финальный трейлер трилогии «Как приручить дракона»

Рекомендуем
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»).На YouTube-канале Universal Pictures опубликован финальный трейлер трилогии анимационной ленты «Как приручить дракона».
Кинолента расскажет историю о старых героях — драконах и викингах, о схватках, приключениях, добре и зле. В роли аниматора и сценариста выступил Дин ДеБлуа. В работе над лентой также принял участие писатель Крис Сандерс. Вся трилогия основана на произведениях британской детской писательницы Крессиды Коуэлл.
Первая часть «Как приручить дракона» вышла восемь лет назад и собрала в прокате 494 млн долларов при бюджете 165 млн долларов. Продолжение картины вышло в 2014-м и было более успешным. Общемировые сборы составили 621 млн долларов при меньшем бюджете (145 млн долларов).
Премьера «Как приручить дракона 3» состоится 21 февраля 2019 года.
Ранее сообщалось, что вышел первый трейлер «Звезда родилась» с Леди Гагой и Брэдли Купером и «Девушки, которая застряла в паутине».
Следующая новость
Первую смену лагеря откроет полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич.
«В пространстве нового» представит важный этап развития искусства на примере деятельности казанского коллектива «Прометей».
На заседании парламента с предложением о строительстве межмуниципальных приютов выступили представители исполкома Казани и ветслужбы РТ.
26 июня в ГБКЗ им. С. Сайдашева прозвучат сочинения Чайковского, Штрауса, Кальмана, Пьяццоллы в исполнении оркестра народных инструментов.
Мужчина скончался у себя дома в возрасте 55 лет.
Мэру Казани доложили, что функционально площадка у Центра семьи «Казан» готова к открытию.
Мэру Казани презентовали техническое задание концепции устойчивого развития исторического поселения города.
Некоторые волонтеры, участвующие в мундиале, работали во время проведения матчей Кубка Конфедераций FIFA.
Пилотный проект по внедрению самой быстрой в мире системы распознавания лиц от NtechLab был запущен в Альметьевске в феврале 2018 года.
Движение будет перекрыто с 8 до 18 часов.
Задача участников продемонстрировать не только спортивные навыки, но интеллект и сноровку.
В результате ДТП пострадали по меньшей мере два человека.
Все художники подарят Буинскому району наиболее удачные картины.
Прославленный выпускник консерватории на один день вернулся в стены alma mater.
08 июняОтдельный дизайн-код для исторического центра, деревянный хай-тек и аутентичный транспорт: каким казанцы видят исторический центр города