В Сети появился финальный трейлер трилогии «Как приручить дракона»

Первая часть «Как приручить дракона» вышла в 2010 году и собрала в прокате 494 млн долларов при бюджете 165 млн долларов.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»).На YouTube-канале Universal Pictures опубликован финальный трейлер трилогии анимационной ленты «Как приручить дракона».



Кинолента расскажет историю о старых героях — драконах и викингах, о схватках, приключениях, добре и зле. В роли аниматора и сценариста выступил Дин ДеБлуа. В работе над лентой также принял участие писатель Крис Сандерс. Вся трилогия основана на произведениях британской детской писательницы Крессиды Коуэлл.

Первая часть «Как приручить дракона» вышла восемь лет назад и собрала в прокате 494 млн долларов при бюджете 165 млн долларов. Продолжение картины вышло в 2014-м и было более успешным. Общемировые сборы составили 621 млн долларов при меньшем бюджете (145 млн долларов).

Премьера «Как приручить дракона 3» состоится 21 февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что вышел первый трейлер «Звезда родилась» с Леди Гагой и Брэдли Купером и «Девушки, которая застряла в паутине».