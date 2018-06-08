Газопровод «Сила Сибири» готов почти на 85 процентов

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). «Газпром» построил 84,4 процента газопровода «Сила Сибири», то есть свыше 1820 км. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные энергетической компании.
«Газпром» также оповестил о том, что проходка второго тоннеля подводного перехода трансграничного участка «Силы Сибири» через реку Амур завершена.
Весной 2014 года «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) договорились о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Документ, заключенный сроком на 30 лет, предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири». Ожидается, что первые поставки газа произойдут в конце следующего года. Изначально стоимость строительства «Силы Сибири» оценивалась в 800 млрд рублей, но весной этого года «Газпром» поднял планку до 1,1 трлн рублей.
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