Развлекательный спортивный фестиваль пройдет в Казани в парке Горького

Организаторы «Зеленого фитнеса» подготовили разные виды тренировок и мероприятия для детей.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Фестиваль проекта «Зеленый фитнес» под названием «Мой спортивный город – Казань» пройдет 10 июня в казанском парке им. Горького, сообщают организаторы.

В 10 утра на большой зеленой лужайке казанцев и гостей города будут ждать инструктора по Зумбе, стретчингу, йоге, кроссфиту и детскому фитнесу.

Помимо спорта всех ждут лотерея и розыгрыши с призами, детский аниматор и концерт.

Специально для маленьких гостей фестиваля «Зеленого фитнеса» пройдут уроки аквагрима.

