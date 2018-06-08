В Альметьевске завершился уличный фестиваль «Бяки Буки»

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Фото: архив бяки-буки.рф
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). 7 июня серию мастер-классов фестиваля «Бяки Буки» завершили специалисты по этикету, рассказавшие жителям Альметьевска о правилах поведения в общественных местах, а для девочек состоялся мастер-класс «Юная леди». Об этом сообщает фонд «Благотворительные истории».
Школьники из гимназии № 1 по итогам занятий с бутафором поставили в актовом зале кукольный спектакль.
В этот же день в сквере «Литературный дворик» состоялось открытие третьей скульптуры в честь гостя фестиваля «Бяки Буки», победившего в голосовании среди детей. Также состоялось красочное выступление барабанщиков в венецианских костюмах. Юные участники фестиваля остались и под впечатлением от фокусника-иллюзиониста из Казани, показавшего детям магические номера из шоу-программы.
Главной героиней мероприятия стала обладательница премии им. В. П. Крапивина и финалистка премии им. С. Михалкова, обладательница высшей награды – признания детей Аделия Амраева. Молодая писательница приехала из Казахстана и поделилась своими впечатлениями о победе. По ее словам, победа стала полной неожиданностью, так как в голосовании участвовали такие корифеи литературного жанра, как Марина Бородицкая, Сергей. Махотин
Для гостей работала книжная ярмарка, каждый мог пообщаться с писательницей, Робертом Миннуллиным и Виктором Луниним.
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В сквере «Литературный дворик» состоялось открытие третьей скульптуры в честь гостя фестиваля «Бяки Буки», победившего в голосовании среди детей.
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