В День России в парке Горького пройдет Парад дружбы народов

Шатровый парк «Мой Дом – Моя Республика» привлечет молодежь всех национальностей, живущих в Татарстане.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). 12 июня в казанском парке имени Горького состоится Парад дружбы народов. В импровизированном шатровом парке «Мой Дом – Моя Республика» молодежь сможет познакомиться с культурными традициями всех национальностей, проживающих в Татарстане.

Праздничным Парадом, который начнется в 11.00, активисты молодежных движений и приглашенные гости пройдут от входа в парк Горького до главной сцены. Здесь состоится концерт с участием профессиональных артистов и самодеятельных коллективов, которые представят фольклорные традиции народностей Татарстана.

Хедлайнером концерта выступит группа «Прогульщики».

В парке будут организованы площадки народных игр, спортивные состязания и творческие конкурсы.

