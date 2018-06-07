Инклюзивная студия «Э-моция» даст серию спектаклей в Нижнекамском районе

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Фото: Расих Фасхутдинов
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Казанские артисты инклюзивной студии «Э-моция» дадут серию благотворительных концертов в Нижнекамске и Камских Полянах, сообщается на сайте Нижнекамского района.
Постановки пройдут 11 и 12 июня в музыкальном колледже им. Салиха Сайдашева (Нижнекамск) и в культурном центре «Чулман-Су» (Камские Поляны).
Коллектив представит спектакль «Страна сломанных игрушек». Режиссером постановки выступила сценарист и режиссер Нели Суркина. В основе сюжета – история девочки Лии, которая отправляется на поиски своего медвежонка и находит его в стране сломанных и забытых детских игрушек. Бесстрашие девочки и ее привязанность к плюшевому мишке заставляет обиженных игрушек вспомнить, что их предназначение – дарить любовь.
«Э-моция» – первая творческая инклюзивная студия в Казани, в которой может принять участие любой желающий, в том числе и люди с ограниченными возможностями. Коллектив начал работать в 2016 году на базе ДК «Юность».
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