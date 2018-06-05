Ак Барс Банк подписал соглашение о сотрудничестве с ОЭЗ «Алабуга» и ТОСЭР «Челны»

Соглашения направлены на формирование благоприятного инвестиционного климата в Татарстане.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Ак Барс Банк подписал соглашения о сотрудничестве с Акционерным обществом «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа „Алабуга“» и МКУ «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны» (ТОСЭР «Челны»).

Настоящие соглашения направлены на формирование благоприятного инвестиционного климата в Республике Татарстан, на сотрудничество и взаимодействие в области поддержки деятельности субъектов предпринимательства — резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга» и резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Челны».

Ак Барс Банком разработаны уникальные индивидуальные условия обслуживания для корпоративных клиентов, зарегистрированных на территориях аккредитованных экономических площадок России и Татарстана, предусматривающие льготные условия по расчетно-кассовому обслуживанию в рублях и иностранной валюте, консалтинг по внешнеэкономической деятельности.