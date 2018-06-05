Песков: В гараже Президента слишком мало российских лимузинов

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин перемещается по столице Австрии на автомобиле марки Mercedes, а не на российском лимузине проекта «Кортеж». Об этом сообщает «Интерфакс».
В гараже Президента слишком мало российских лимузинов, чтобы использовать их для поездок как внутри страны, так и за рубежом, отметил Песков.
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