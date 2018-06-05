В экстренном режиме во время ЧМ-2018 горбольница № 7 сможет принять до 500 пострадавших

Здоровье и средаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). В случае ЧП во время чемпионата мира по футболу — 2018 Городская клиническая больница № 7 Казани готова принять до 500 пострадавших. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала заместитель главного врача горбольницы по медицинской части Зульфия Шайхутдинова.
Клиника стала одним из двух основных госпиталей FIFA в столице РТ. Вторая клиника чемпионата — Республиканская клиническая больница — также готова принять в экстренном режиме около 500 человек разом.
Одномоментно в 7-й горбольнице может работать 13 операционных, и более десятка реанимационных.
«Пропускная способность приемного отделения в обычные рабочие дни — до 300 – 350 пациентов в сутки, при необходимости в случае массового поступления имеются ресурсы, чтобы принять до 500 человек в сутки. При массовом поступлении разворачивается сортировочная зона. У нас имеется резервный коечный фонд счет отделения платной госпитализации», — рассказала заместитель главного врача горбольницы № 7 по медицинской части Зульфия Шайхутдинова.
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